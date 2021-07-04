Український співак-початківець Сергій Лазановський, який переміг у шоу "Голосу країни", показав свій талант з Межигір'я
Відповідне відео співак розмістив у себе в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскроллте сторінку до кінця)
Як відомо, Сергій Лазановський став впізнаваним завдяки вокальному проекту, який відкриває нові таланти під назвою "Голос країни". Він був у команді Наді Дорофєєвої.
Сам хлопець родом з невеликого села в Івано-Франківській області, проте він володіє неймовірним талантом і вже встиг полюбитися багатьом.
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У себе в Instagram Лазановський зібрав велику аудиторію, з якою ділиться своїм життям і творчою діяльністю.
Так, на новому відео він показав імпровізацію стоячи біля рояля, який належав збіглому президенту України Віктору Януковичу.
"Сьогодні відвідали # Межигір'я ... Вражень багато ... Головного болю теж ... * Але є і плюс, разом з @irina_batyuk зіграли і заспівали авторську пісню" Я люблю», на одному з найкрутіших роялів у світі @steinwayandsons", - зазначив артист-початківець.
Його шанувальники вже відреагували.
"Це неймовірно"
"Це крутяк 😍 Віктор Федорович б зацінив 😋 😂 "- висловилися в мережі.
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