Український співак-початківець Сергій Лазановський, який переміг у шоу "Голосу країни", показав свій талант з Межигір'я

Відповідне відео співак розмістив у себе в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскроллте сторінку до кінця)

Як відомо, Сергій Лазановський став впізнаваним завдяки вокальному проекту, який відкриває нові таланти під назвою "Голос країни". Він був у команді Наді Дорофєєвої.

Сам хлопець родом з невеликого села в Івано-Франківській області, проте він володіє неймовірним талантом і вже встиг полюбитися багатьом.

У себе в Instagram Лазановський зібрав велику аудиторію, з якою ділиться своїм життям і творчою діяльністю.

Так, на новому відео він показав імпровізацію стоячи біля рояля, який належав збіглому президенту України Віктору Януковичу.

"Сьогодні відвідали # Межигір'я ... Вражень багато ... Головного болю теж ... * Але є і плюс, разом з @irina_batyuk зіграли і заспівали авторську пісню" Я люблю», на одному з найкрутіших роялів у світі @steinwayandsons", - зазначив артист-початківець.

Його шанувальники вже відреагували.

"Це неймовірно"

"Це крутяк 😍 Віктор Федорович б зацінив 😋 😂 "- висловилися в мережі.

Нагадавши, переможець "Голосу країни" Лазановський переборщив з фотошопом і перестав бути схожим на себе

А ще Politeka повідомляла, що переможець "Голосу країни" Лазановський вразив кадрами після дня народження

Також Politeka писала, що переможець "Голосу країни" Лазановський отримав несподіваний подарунок на день народження