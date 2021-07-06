Сольний співак Володимир Дантес презентував свій дебютний альбом після багатьох років мовчання

Як повідомляє Politeka.net, відомий артист і шоумен Володимир Дантес колись був популярним співаком, після проекту "Фабрика зірок" він виступав у дуеті з Вадимом Олійником. А тепер повернувся в музику і презентував сольний альбом, організувавши зоряну вечірку на даху (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На заході побувала і Катя Осадча, яка знімала свою програму "Світське життя". В інтерв'ю телеведучій Дантес зізнався, що трохи заздрить переглядам кліпів своєї дружини Наді Дорофєєвої і групі Måneskin, яка перемогла на Євробаченні.

"Звичайно, мені хочеться мати таку ж кількість переглядів, як у Наді, як у Jay-Z, як у Måneskin - переможців Євробачення, це зараз найкрутіша група", - зізнався Володимир. Також Катя запитала його про доходи, і у кого вони більше – у нього чи у Дорофєєвої. Однак, Дантес ухилився від відповіді.

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