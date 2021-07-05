Син покійного хореографа та судді з "Танців з зірками" Григорія Чапкіса, Грег, порадував публіку яскравим фото з особистого архіву

42-річний Грег Чапкіс, як відомо, давно емігрував разом із матір'ю з України до США. Його мати була ученицею Григорія Миколайовича, яка згодом стала його другою дружиною. Вона вмовляла чоловіка переїхати в іншу країну, але той відмовлявся, і шлюб, в результаті розпався.

Грег, незважаючи на час і відстані, пішов по стопах легендарного батька. У чоловіка своя танцювальна школа Chapkis Dance в Сан-Франциско, яка, судячи з інформації в Мережі, користується небувалим успіхом. Грег неодноразово брав участь зі своїми вихованцями в різних талант-шоу і навіть ставив номери для зірок.

Приуспів син Чапкіса й в особистому житті. Вже двадцять років він у відносинах з жінкою на ім'я Ембер, яка допомагає йому зі школою. Пара виховує двох синів: 12-річного Ніколі та п'ятирічного Макса.

Нещодавно на сім'ю обрушилося горе - 13 червня у віці 91 року пішов з життя Григорій Чапкіс. Грег разом зі зведеною сестрою Лілією та її дочками був присутній на похоронах у Києві. Повернувшись до США, чоловік з головою занурився в роботу, зробивши заяву, що продовжить справу батька. І ось, нарешті, мабуть, у нього з'явився час для рідних. Танцюрист виставив зворушливе фото в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

"Нарешті возз'єднався з моєю маленькою сім'єю", - йдеться в підписі.

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