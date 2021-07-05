Відома співачка Настя Каменських показала чарівне фото з чоловіком Потапом на прогулянці в місті
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Красуня зібрала багатомільйонну армію шанувальників, яким тепер часто показує своє життя. Так, цього разу зірка поділилася кумедним кадром з чоловіком Потапом, який зробила десь на прогулянці.
На новому знімку Настя позує в червоній смугастій сорочці оверсайз, під якою видно чорний бюстгальтер. Пишні кучері красуні розпущені, а на її обличчі модні сонцезахисні окуляри, вона забавно показує язик. Поруч зі співачкою стоїть її чоловік Потап, на ньому світлі джинси і цікава футболка, а на обличчі загадкова посмішка.
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У підписі до фотографії Каменських написала: "Як підписати фото?". Користувачі тут же почали коментувати веселий знімок пари: "Кайф", "Настя, вам треба народити дитину, тоді може бути будете ще щасливі", "Солодкі", "Валерій Леонтьєв forever", "Прихильниця фоткається з Потапом", "Стиль собачки", "Можна просто кращі".
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