Співачка і головна героїня шоу "Холостячка" Злата Огневич здивувала кадрами з Melovin, який здійснив камінг-аут прямо на сцені Atlas Weekend

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Злата Огневич, яка стала героїнею другого сезону реаліті-шоу "Холостячка", виступила на сцені фестивалю Atlas Weekend. Кадри зі сцени і закулісся концерту артистка показала в своїх Instagram-сторіс.

Так, серед іншого, дві сторіс Злати присвячені Кості Бочарову, більш відомому під сценічним ім'ям Melovin. Співачка мило позує з яскравим артистом, і він навіть злегка її вкусив, а потім вона показала кадри його камінг-ауту на сцені фестивалю. Як видно, для виходу на сцену Огневич вибрала стильний брючний костюм лавандового відтінку, а Свій образ доповнила модним капелюшком. Тим часом Melovin з'явився на концерті в зухвалому епатажному образі з яскравим макіяжем на обличчі.

Нагадаємо, Костянтин Бочаров (Melovin) вразив шанувальників несподіваним камінг-аутом прямо на сцені Atlas Weekend. Артист після свого виступу спочатку поцілував дівчину, а потім і хлопця, які стояли з ним на сцені. "Для мене не має значення колір, віра або стать, адже любити потрібно людину, тіло, душу", - прокоментував свій вчинок Melovin в соцмережах.

Нагадаємо, Огневич після початку зйомок "Холостячки" звернулася до українців з питанням про стосунки: "Як бути, якщо…"

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