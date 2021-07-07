Відомий співак і шоумен Володимир Дантес зізнався, чому не любить свій день народження

Як повідомляє Politeka.net, відомий виконавець Володимир Дантес презентував новий сольний альбом, і на честь цього влаштує вечірку, на яку покликав друзів і світу шоу-бізнесу. На заході побувала і Катя Осадча, яка знімала свою програму "Світське життя". В інтерв'ю телеведучої Дантес крім іншого зізнався, що не любить свій день народження.

"Я дивлюся свої фото у 25 і фото свої зараз майже в 33, і розумію, що вік мені на користь, десь до 50-ти. Це самий прикольний вік, коли ти в самому розквіті сил", - розповів Володимир, відповідаючи на питання Каті про переживання щодо віку.

Також артист зізнався, що не любить свій день народження, причому це ще з дитинства. "Я ненавиджу свій день народження, тому що він влітку. Я думаю, що всі, хто народився влітку, не люблять свій день народження. Ще з дитинства - нікого немає - хтось там в село поїхав, хтось на море, і ти нікого не можеш запросити", - зізнався Дантес.

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