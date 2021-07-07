Відомий артист Олег Винник ретельно приховує особисте життя, але йому все одно приписують стосунки зі співачкою Таюне

Як повідомляє Politeka.net, відомий виконавець, "повелитель вовчиць" Олег Винник не коментує своє особисте життя, що породжує безліч чуток навколо його персони. Так, серед іншого співаку приписують шлюбні відносини з його бек-вокалісткою Таїсією Сватко, яка виступає під ім'ям Таюне.

Нещодавно на одній з фан-сторінок, присвячених Виннику, опублікували чарівне фото Таїсії десь на відпочинку. На цьому знімку фанатам показали, як "таємна дружина" Винника виглядає в реальному житті. Як видно, на фотографії Таюне відображена в цікавій локації, вона сидить за столом і мрійливо дивиться кудись вдалину. Перед камерою співачка з'явилася в легкому літньому образі, на ній світла футболка з яскравим принтом і модна кепка, а на обличчі сонцезахисні окуляри.

У підписі до фото Таюне написали: "Одна троянда може стати садом. Одна людина - цілим світом".

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