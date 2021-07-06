Відома співачка, дружина Констагнтіна Меладзе, Віра Брежнєва похвалилася новими кадрами

Як пише Politeka.net, кадри свого відпочинку співачка показала на своїй сторінці в Instagram.

Брежнєва відображена в чорному купальнику на білій яхті.

При цьому кадри стурбували шанувальників співачки. Фолловери стали писати артистці, щоб була акуратніше, адже так можна впасти у воду.

"Красива прекрасна❤❤ ❤ фігура🔥", "красуня-стройняшка🔥"," Красотуля🔥 🔥 🔥", "шикарна", "яка краса!😍 🙈 Віра і море - ідеальне поєднання", "заздрю", "Віра, бережи себе. Ви просто ангел", "різкий підскік і можна впасти за борт!! Акуратніше!", "Круть👏 Не страшно шлепнуцца?) Або там водометна система а не гвинтова?",- пишуть в коментарях.

Нагадавши, нещодавно відомий продюсер Костянтин Меладзе опинився в центрі скандалу після того, як Ані Лорак звинуватила його в домаганнях. У свою чергу Оля Полякова заявила, що теж отримувала від Медадзе неоднозначні пропозиції. Пізніше брат Костянтина, Валерій Меладзе, прокоментував цей скандал. Він спростував звинувачення на адресу Костянтина, а Полякову назвав «фріком».

Після цього Полякова не змовчала, і зазначила, що така заява спонукала її розповісти подробиці.

Нагадаємо, Полякова помірялася формами в купальнику з веселою подружкою, здивувавши знімками.

Як повідомляла Politeka, Брежнєва з'явилася на відпочинку в Італії в "бабусиному" вбранні.

Також Politeka писала, що Брежнєва показала помолоділе обличчя після відпочинку.