Відома співачка Настя Каменських поділилася в соцмережі незвичайним фото своєї свекрухи

Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка Настя Каменських, яка кілька років тому стала дружиною продюсера і репера Потапа, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу артистка поділилася кумедним кадром в сторіс, на якому показала свою 63-річну свекруху.

На знімку мама Потапа Людмила Потапенко лежить на траві з книгою в руках, при цьому на ній тільки яскравий купальник, якого майже не видно в кадрі. Треба сказати, що жінка виглядає просто приголомшливо, навіть не гірше молодої невістки. У неї світле пряме волосся і молоде обличчя з сонцезахисними окулярами. Схоже, свою свекруху Каменських називає просто "Люсі", адже саме так вона підписала сторіс.

Відзначимо, що і мама Насті не виглядає на свої роки. 66-річна Лідія Каменських може похвалитися ідеальною фігурою і пишними світлими кучерями. До слова, свою маму співачка називає Лідочка і часто показує у своєму мікроблозі фото з нею.

Нагадаємо, Каменських в корсеті і ботфортах запалила на сцені, похвалившись формами: «Прекрасна Анастейша».

Як повідомляла Politeka, Каменських в прозорому вбранні зважилася на одкровення про сварки і шлюб з Потапом: "Красивий образ, нарешті...".

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