Співачка Тіна Кароль викликала фурор, виступивши 5 липня на фестивалі Atlas Weekend в Києві

36-річна зірка підготувала небувале шоу. Почалося все з того, що вона ефектно з'явилася на сцені, виїхавши на мотоциклі. Кароль в чорному класичному костюмі сиділа на кермі, закинувши ноги на плечі водія в шоломі.

А під час виконання пісні "Ніжно" співачка влаштувала перформанс з уже знайомим публіці жовтим пітоном (раніше вона показувала фотосесію з ним в Instagram, причому тоді була повністю без одягу).

Гості фестивалю залишилися в захваті від феєричного шоу, влаштованого Кароль, але обійшлося не без кумедних казусів. Так, охороні довелося терміново відводити з майданчика чоловіка в "костюмі Адама", який став на одне коліно і, мабуть, зізнавався артистці в любові.

Крім того, осоромилася й сама співачка. Під час однієї з пісень Тіна демонстративно зняла піджак, зашвирнувши його в танцюристів. Деталь одягу приземлилася на голову одного з них, від несподіванки хлопець аж похитнувся, а зірка не подала виду, продовживши співати.

Кадри з'явилися на одній з фан-сторінок Кароль в Instagram, передає Politeka.net. Публіка гаряче обговорює побачене:

"Прикро за Тіну, звук був не налаштований! (((("

"Ну пітон на сцені мене добив.. все це дуже сумно 😢"

"Ну а навіщо оголятися... в одязі вона сексуальніше у багато разів... просто їй нікому підказати... і взагалі їй нема чого доводити... вона найкраща на сцені, не уподібнюйтеся, Тіночка, всім негідним Вас, прикро"

"Це колосальна праця! Нереальне навантаження. Як вона відхерячила!!! Це просто щось з чимось!"

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