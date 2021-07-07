Соня, дочка співачки Ані Лорак і її екс-чоловіка, турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу, щосили освоює соцмережі та ділиться з публікою яскравими кадрами

Дівчинка тільки недавно відсвяткувала 10-річчя і, здається, вже прагне переплюнути маму-красуню. Соня починає експериментувати зі своєю зовнішністю, як і будь-який інший підліток. Так як у неї є свій аккаунт в Instagram, то всі її старання, "подвиги" й невдачі стають надбанням громадськості.

У своєму новому пості дівчинка показала, як бавиться зі своїм кучерявим цуценям Тошею, що з'явився у них цієї зими, передає Politeka.net. Соня з собачкою розташувалися на дивані. Вона цілувала і обіймала улюбленця та, в підсумку, з ним же й заснула.

При цьому дочка Лорак здивувала дорослою зовнішністю, поставши в чорній майці та з нафарбованими нігтями.

Користувачі з жаром обговорили побачене:

"Сонечка, зайка, ти дуже красива і харизматична дівчинка, але нігті ці довгі дуже грубо на твоїх ручках виглядають, не ображайся і не поспішай стати дорослою! Насолоджуйся своїм дитинством❤️"

"Твоїй мамі пощастило з тобою ❤️ бережи її і радуй"

"Мило ❤️"

"Лялечка Сонечка❤️"

"Як же тобі пощастило з мамою, а моя мама на мене постійно кричить і ображає😢"

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