Дружина ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника, Христина, збентежила публіку інтригуючим кадром

Григорій вже десять років одружений на Христині, і за цей час у пари народилося троє синів, наймолодшому з яких всього сім місяців. Решетник, незважаючи на те, що за службовим обов'язком оточений яскравими дівчатами, жодного разу не давав приводу сумніватися в своїй вірності і з задоволенням показує в Мережі сімейну ідилію.

Христина зараз багато часу проводить зі своїми хлопчиками, але не забуває і про чоловіка. Так, дівчина зробила новий пост в Instagram, показавши цікавий кадр, на якому постала разом із коханим, передає Politeka.net. Швидше за все, фото архівне, так як у дівчини неозброєним оком проглядається "вагітний" животик, який Григорій ніжно цілує, присівши перед нею на коліна.

"Сьогодні - День поцілунків 😘 цілуйте і обіймайте тих, хто вам дорогий 💖 #ReshetnikFamily #with #love", - йдеться в підписі.

У коментарях заінтриговані користувачі гадають, невже парочка зібралася за четвертим?

"Я подумала що вагітні ❤️ 😂 🔥 - не ви одна🌸 - не читаючи текст, спочатку так подумали більшість😂"

"Що?😮 знову? В четвертий раз? - дівчинка потрібна 😂"

"Чим вище любов, тим нижче 👇 поцілунки (с) GR😬"

"Дуже ніжне фото🙌"

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