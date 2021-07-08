Відома молода співачка Еліна Іващенко показала, з ким ходить на шопінг

Як повідомляє Politeka.net, молода українська співачка Еліна Іващенко, яка нещодавно презентувала спільний хіт з Олегом Винником, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу артистка опублікувала в сторіс кадри, на яких показала свій похід на шопінг з подругою.

У короткому ролику спочатку можна побачити Еліну, вона приміряє літній наряд і знімає себе в дзеркало. Як видно, в цей момент на ній коротенькі світлі шорти, які підкреслюють стрункі ніжки, і стильна блакитна блуза, яка трохи оголила плечі. На ногах дівчини білосніжні кроси, її волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж.

Далі Іващенко переводить камеру на свою подругу Ольгу, з якою прийшла в торговий центр. "Якщо шопінг, то тільки з тобою", - підписала сторіс Еліна.

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