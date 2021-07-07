Наречена переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина Іванка розповіла про роботу в супермаркеті
Як повідомляє Politeka.net, після перемоги на "Голосі країни" і отримання квартири в Києві Роману Сасанчину і його нареченій Іванці довелося дуже важко. У той час якраз починався карантин і всі виступи молодого артиста скасували або перенесли. Через це молодій парі довелося викручуватися – щоб заробити хоч якісь гроші Рома і Іванка пішли працювати в супермаркет.
Однак тепер, відповідаючи на питання шанувальників в Instagram-сторіс, наречена Сасанчина розповіла, що вони пішли з супермаркету, так як не збираються все життя сидіти на касі. Це була тимчасова робота під час важкого періоду карантину.
"Я не збираюся працювати все своє життя в магазині і розуміти, що я там нічого не доб'юся, крім: "Добрий день! Пакетик потрібен?". Потрібно розвиватися далі. І взагалі, це була тимчасова робота, тому що тоді був якраз посилений карантин, і, крім того, як продуктовому магазині, роботу іншу неможливо було знайти", - поділилася Іванка.
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"Це деградація. Там немає росту", - підписала свою сторіс наречена Сасанчина.
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