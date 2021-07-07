Відома українська модель Даша Хлистун, дружина" Холостяка " Макса Михайлюка, показала себе в новому образі
Як пише Politeka.net, Даша Хлистун є популярною українською моделлю, яка стала ангелом Victoria's Secret. Дівчина одружена з Максом Михайлюком і вже народила дочку. Красуня не забуває і про Instagram, в якому не тільки радує цікавими образами, але і відповідає на питання фанатів.
На першому фото дівчина позувала в спортивному костюмі перед дзеркалом. Красуня в руці тримала пляшку з водою, а другою рукою знімала себе.
"Скільки зараз у вас кілограм, я ніяк не можу схуднути", - написала фанатка.
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"Немає будинку Терезів. Але пару зайвих кілограм є. І треба підтягнути все", - відповіла Даша.
"Як познайомилася з чоловіком?) ",- запитав другий фанат.
"У мене немає чоловіка", - здивувала відповіддю Хлистун.
Також красуня додала фото в сукні з розрізами ефектним декольте.
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