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Співак Девід Аксельрод показав у соцмережі милі кадри з маленькою донькою, яку виховує у шлюбі з Оленою Мозговою

Як повідомляє Politeka.net, відомий український співак, учасник "Голосу країни" і чоловік Олени Мозгової Девід Аксельрод, часто радує публіку яскравими фото і відео в своєму Instagram. Так, цього разу зірковий красень поділився кумедними кадрами з дочкою Солей, а в сторіс показав її одну з різними емоціями на обличчі.

На новому знімках спочатку Соля цілує турботливого татка, а потім він її цмокає в щоку. Виглядають вони по-справжньому мило і чарівно. У підписі до публікації Девід розповів про традицію цілуватися у них вдома.

"Сьогодні дуже кльове свято - World Kissing Day. Наприклад, ми вдома все лікуємо цьомками, ну і нагороджуємо цьомками, і коли хтось кудись йде, то у нас є маленький ритуал 10 цьомок і обнімашки. А як у вас? Справи з цьомками?",- написав артист.

Нагадаємо, Зірку "Голосу країни" і чоловіка Мозгової, який поборов ковід, готують до операції: "Тримаю кулаки".

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