Ведуча ТСН на телеканалі "1+1" Марічка Падалко похвалилася відпочинком з дітьми

Марічка Падалко одружена з громадським діячем Єгором Соболєвим з 2010 року, передає Politeka.net. Подружжя виховує трьох дітей.

Зірка зараз проводить активний літній відпочинок. У своїх постах в Instagram телеведуча показує, як проводить час з дітьми. Зокрема, Марічка опублікувала фото з дочкою в аквапарку.

Ведуча блиснула фігурою в купальнику, бризкаючись блакитною водою.

У пості Падалко поділилася відгуком про місце відпочинку, де побувала. За словами зірки, її дітям дуже сподобалося в аквапарку і вони бігали на гірки

"Загалом, я б поставила аквапарку 7 з 10. Бал б точно зняла за жахливу російську музику в районі бару, яку, на щастя, майже не чути через шум гірок і води. Загалом, якщо давно не були в таких місцях, то "заходить" добре", - поділилася Падалко.

За 40 хвилин публікація зібрала понад 900 лайків і багато коментарів.

"Як на мене він більш затишний, компактний ніж Дрім Таун", "❤️🏊♂️🏊♀️", "😊", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Марічка Падалко похвалилася фігурою в синьому купальнику на повний зріст. Зірка виглядає вражаюче. Примітно, що ведуча показала натуральну красу без грама макіяжу.

Нагадаємо, зірка "1+1" Марічка Падалко вбралася у вишиванку і показала коханого чоловіка

Як повідомляла Politeka, подруга зірки "1 + 1" Падалко засвітила двір її розкішної дачі, кадри посиденьок

Також Politeka писала, що звезда "1 + 1" Падалко блиснула рельєфними формами на тренуванні