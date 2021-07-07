Ведуча ТСН на телеканалі "1+1" Марічка Падалко похвалилася відпочинком з дітьми
Марічка Падалко одружена з громадським діячем Єгором Соболєвим з 2010 року, передає Politeka.net. Подружжя виховує трьох дітей.
Зірка зараз проводить активний літній відпочинок. У своїх постах в Instagram телеведуча показує, як проводить час з дітьми. Зокрема, Марічка опублікувала фото з дочкою в аквапарку.
Ведуча блиснула фігурою в купальнику, бризкаючись блакитною водою.
У пості Падалко поділилася відгуком про місце відпочинку, де побувала. За словами зірки, її дітям дуже сподобалося в аквапарку і вони бігали на гірки
Невістка Пугачової в мокрій сукні в обліпку спокусливо вийшла з басейну: "Заміж ще раз хоче"
Полякову в гарячій позі з подругою присоромили за "нову" зовнішність: "Жахливі вийшли стегна"
Дан Балан у рваних джинсах опинився з Кароль на одному диванчику: "Ти тільки зі мною..."
Максим Галкін повідомив про непоправну втрату, Ротару не стрималася: "Важко підібрати слова..."
Раптово обірвалося життя відомого українця, перші подробиці: був ще зовсім молодим
"Загалом, я б поставила аквапарку 7 з 10. Бал б точно зняла за жахливу російську музику в районі бару, яку, на щастя, майже не чути через шум гірок і води. Загалом, якщо давно не були в таких місцях, то "заходить" добре", - поділилася Падалко.
За 40 хвилин публікація зібрала понад 900 лайків і багато коментарів.
"Як на мене він більш затишний, компактний ніж Дрім Таун", "❤️🏊♂️🏊♀️", "😊", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Марічка Падалко похвалилася фігурою в синьому купальнику на повний зріст. Зірка виглядає вражаюче. Примітно, що ведуча показала натуральну красу без грама макіяжу.
Нагадаємо, зірка "1+1" Марічка Падалко вбралася у вишиванку і показала коханого чоловіка
Як повідомляла Politeka, подруга зірки "1 + 1" Падалко засвітила двір її розкішної дачі, кадри посиденьок
Також Politeka писала, що звезда "1 + 1" Падалко блиснула рельєфними формами на тренуванні