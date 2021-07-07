Співачка Алла Пугачова не витримала, відповідаючи на запитання журналіста

Зірка за десятиліття своєї творчості завоювала велику любов публіки, передає Politeka.net. Користувачі Мережі стежать за особистим життям і творчістю артистки і зараз.

У соцмережах раз у раз з'являються групи, присвячені співачці та її молодшим дітям. Так в одному з таких акаунтів опублікували архівне відео. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Алла Борисівна позувала, прикривши очі темними окулярами, і відповідала на запитання журналіста.

"Які у вас розумні питання, що мені з вами нудно. Я не хочу відповідати на розумні питання і взагалі, я хочу подурніти... У буквальному сенсі я хочу подурніти", - повідомила Пугачова.

Далі артистка додала, що її життя змушує дурніти, тому що навколо "тупість" і пішла.

За три години публікація зібрала понад 7000 переглядів і багато коментарів:

"Вся фішка Пугачової, що вона була тією ким, була, не будувала з себе казна-що", "як же права Алла Борисівна 👏", " Круто! Тільки такі прямолінійні, чесні люди, як Алла Борисівна, могли і можуть сказати! Браво!", "Правильно.👌 Все одно не зрозуміють😄. Обожнюю!🌞 ", "Алла Борисівна як завжди геніальна🔥 👏 😍", "відбрила👍 👍", "Ну, не можна ставити нетактовні питання людині. Реакція цілком гідна А.Б.".

Нагадаємо, 72-річна Пугачова "запалила" на вечірці, задираючи спідничку.

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