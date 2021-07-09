Відома українська співачка Slavia (Ярослава Хома), колишня дружина Дзідзьо, показала себе і розповіла секрет

Як пише Politeka.net, Slavia є популярною українською співачкою. Красуня була одружена з Михайлом Хомою( Дзідзьо), але в цьому році пара вирішила припинити відносини. Зараз красуня продовжує займатися творчістю, а також активно вести блог в Instagram.

На нових кадрах, які співачка опублікувала в соціальних мережах, дівчина позувала в червоній сукні. Красуня була в компанії двох чоловіків у формі.

"День Національної поліції України та 100-річчя Національної академії внутрішніх справ", - написала співачка.

"Хочу на ваш концерт", - написала під кадрами одна з фанаток.

"Розкриваю секрет. 5 серпня концерт з оркестром у Хмельницькій філармонії під керівництвом диригента з Японії", - відповіла Ярослава.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Наша зірка!!!! Славія, жги!!! Нехай все вийде", "молодець, дуже кркасівая", " Ярослава, ти найкрутіша. Цибульської до тебе, як до неба".

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