Українці жваво обговорюють гумористичну сценку, в якій був згаданий хореограф і суддя з "Танців з зірками" Григорій Чапкіс

Як відомо, легендарного танцюриста не стало місяць тому, вся Україна була в жалобі. Тому дещо дивно виглядав жарт про покійного Чапкіса.

Так, на YouTube з'явився новий випуск проєкту зі смішними імпровізаціями Improv Live Show - де відсутні завчені ролі або "відкатані" до ідеалу сценарії, а лише живий діалог і неприховані емоції.

Завданням коміків з "Ліги сміху" було спародіювати іншого суддю з "Танців з зірками" - Влада Яму. Гумористи та запрошені зірки (переможниця останнього сезону танцювального шоу Санта Дімопулос, хореограф Анна Різатдінова і танцюючий шоумен Арам Арзуманян) по черзі задавали питання нібито "Ямі".

Зірка "Ліги сміху" Рома Міщеряков поцікавився у "Влада", куди йдуть гроші, коли люди надсилають смс-ки в рамках голосування за зірок на "Танцях".

"Мені в накопичувальний рахунок. Збираюся пересадити Чапкіса... на коліна вухо... Це захоплююче видовище", - пожартували артисти, розсмішивши Різатдінову.

"Я, як Чапкіс, вдячний вам", - відповів, у свою чергу, Міщеряков.

Користувачі з жаром кинулися коментувати. Деяким здалося негідним жартувати над вже опочившим метром. Інші стали на захист коміків, зазначивши, що зйомки велися тоді, коли хореограф був ще живий і здоровий.

"Життя - така штука. На момент зйомок шоу, Чапкіс був живий і, ніби як, добре себе почував, а сьогодні його вже немає з нами 😔 - Теж про це подумала, хлопці молодці, але так сумно стало"

"Жарти про Чапкіса покійного(( - Зйомка сезону була давно, тоді Чапкіс ще був живий - Нічого страшного! Таку людину можна згадувати завжди!"

"Ну, могли б і вирізати момент з Чапкісом. Як на мене, щодо гумору там невелика втрата"

Нагадаємо, Влад Яма з "Танців з зірками" показав, кого сильно боїться вже багато років

Як повідомляла Politeka, син Чапкіса після похорону батька зробив термінове звернення, покинувши Україну: "у цей важкий період..."

Також Politeka писала, що фаворитка ями з" Танців з зірками " Різатдінова показала підрослого сина від олігарха