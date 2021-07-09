Співака Костянтина Бочарова, відомого як MELOVIN, змусили піти на крайній крок

Як відомо, 24-річний артист днями здійснив камінг-аут. Зі сцени фестивалю Atlas Weekend молодий чоловік, який любить епатувати публіку незвичайною зовнішністю та зухвалою поведінкою, зізнався у своїй бісексуальності. А щоб вже точно шокувати публіку, MELOVIN закріпив зізнання гарячим поцілунком з красенем прямо на сцені. Перед цим артист так само поцілував дівчину.

Співак місяць готувався до свого камінг-аут-перформансу, ретельно підбираючи партнерів, з якими йому належало цілуватися.

Мережа досі кипить після витівки MELOVIN. Фанати захоплюються його вчинком, але в той же час звучить багато й хейтерських заяв.

У своєму новому пості в Instagram Бочаров зробив анонс майбутнього концерту, написавши "Чекаю тебе! 🔥", передає Politeka.net.

Користувачі кинулися коментувати, передчуваючи видовище. Але деякі попросили артиста бути обережним у зв'язку з його недвнім зізнанням. Виявилося, що й сам MELOVIN переживає за свою безпеку.

"Мел, не по темі поста, ти подбав про свою безпеку? Мені реально страшно за тебе, стільки придурків кругом. Я дуже сильно переживаю. Мало того, що пишуть, так ще й погрожують", - написав один з користувачів в коментарях

"У мене є охоронець, спасибі", - відповів співак.

Нагадаємо, Melovin вкусив нову "Холостячку" Огневич: пристрасті і закулісся Atlas Weekend

Як повідомляла Politeka, Улюбленець Данилко MELOVIN здійснив гучний камінг - аут і тут же зіткнувся з цензурою: вирізані кадри поцілунку з чоловіком.

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