Вся країна спостерігає, як шоумен Андрій Джеджула свариться з дружиною, блогеркою Юлією Леус

Парочка "наввипередки" ділиться в соцмережі особистими переживаннями й кадрами, змагаючись за увагу та любов публіки. Навіть народження дочки не змогло їх примирити і покласти край нескінченним чварам, а тільки, здається, підлило масла у вогонь.

Нещодавно Леус заявила про свій остаточний відхід від чоловіка. До цього вона звинуватила його в безвідповідальності, мовляв, його дії призвели до того, що вона заразилася коронавірусом

Джеджула довго зберігав мовчання, пояснюючи це роботою на державному каналі і забороною бути втягнутим в "жовто-пресну" тягомотину. Але з ним, у підсумку, розірвали контракт, і тепер він "помстився" дружині. Ведучий поділився своєю точкою зору, розповівши про те, що робив все можливе для благополуччя сім'ї. Юлію Андрій назвав "маніпулятором", що живе за його рахунок.

Леус не стала довго тягнути з реакцією і записала у відповідь "сторіз": "Ой, друзі, не дуже хотілося це коментувати. У мене навіть не було часу толком послухати цього "неадеквата" 45-річного, але це, звичайно, все дуже смішно..."

За словами блогерші, Джеджула спеціально зібрав "армію" в Мережі, щоб "задавити" її хейтом.

"Це ж потрібно настільки бути нещасним, щоб створювати сторінки і писати про мене стільки всього, скільки я навіть сама про себе не знала. Але спасибі! Значить, я йду в правильному напрямку", - підсумувала дівчина.

При цьому Леус, на підтвердження своїх слів про "неадекватність" чоловіка, засвітила дивний ритуал зі свічками, який той проводив на кухні.

Нагадаємо, дружина Джеджули замість співчуття українців нарвалася на гнів.

Як повідомляла Politeka, дружина Джеджули в сльозах заявила про погрози: "що з цим ідіотом робити?".

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