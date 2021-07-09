Знімок, на якому нібито відображена Софія Ротару, викликав бурхливі суперечки в мережі

Як повідомляє Politeka.net, відома артистка Софія Ротару останнім часом рідко з'являється на публіці, але коли і виходить у світ, то виглядає просто приголомшливо. Однак, нещодавно 73-річну зірку зняли в її природному вигляді, і багато фанатів просто її не впізнали. На сторінці в Instagram, присвяченій новинам про зірок, виклали фотоколаж, на якому Софію Михайлівну можна побачити в двох різних образах – природному і відретушованому.

На "причесаному" кадрі Ротару виглядай дуже свіжо і молодо, тут вона в красивому вбранні, з макіяжем і укладанням, мило посміхається. А ось на природному знімку, якщо воно справжнє, співачка не схожа сама на себе. На ній чорне вбрання, волосся зачесане і зібране, а на обличчі немає косметики і втомлений вигляд.

У підписі до колажу написали: "Софія Ротару без макіяжу, роки все-таки беруть своє!". Думки фанатів розділилися: деякі не сумніваються, що на фото саме їх улюблена артистка, інші ж навпаки - її зовсім не впізнали.

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