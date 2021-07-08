Відома українська співачка Еліна Іващенко показалася в компанії Валерія Меладзе
Як пише Politeka.net, молода українська співачка Еліна Іващенко, яка випустила хіт разом з Олегом Винником, стає все популярнішою серед українців. За красунею стежать десятки тисяч людей в Instagram, де дівчина ділиться найцікавішим.
Цього разу Еліна вирішила показати фото зі своїм кумиром. Дівчина стояла поруч з Валерієм Меладзе, який приїхав на виступ до Києва. Дівчина посміхалася, стоячи навпроти свого кумира.
"Ви навіть уявити не можете який захват я відчуваю дивлячись на це фото!) Людина-Легенда під пісні якого я росла, стоїть поряд) спасибі долі за те що вона дарує мені такі зустрічі. І нехай я на цій фотці не дуже. Я залишу це тут як приємний спогад", - написала Еліна під фото.
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Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Здорово", " Дуже! Причому ви обидва дуже!", "Ти дуже красива тут", "Зате ми можемо спостерігати щирі емоції", " неймовірні емоції!", "Дуже люблю його і його пісні, проникаючі в глибину душі!!!!Найкрасивіший чоловік в шоубізі".
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