Вже довгий час триває конфлікт між шоуменом Андрієм Джеджулою і його дружиною блогеркою Юлією Леус. Остання показала скандальні кадри
Блогерка на початку 2021-го року заявила, що подає на розлучення з шоуменом, повідомляє Politeka.net. Жінка звинуватила чоловіка в домашньому насильстві, а в нових відео в Instagram показала свої синці, які були зняті раніше.
"Всім його захисницям та їхнім дочкам бажаю від душі такого «золотого» чоловіка🙏 🏻❤️", - написала Юлія.
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