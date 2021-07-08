Вже довгий час триває конфлікт між шоуменом Андрієм Джеджулою і його дружиною блогеркою Юлією Леус. Остання показала скандальні кадри

Блогерка на початку 2021-го року заявила, що подає на розлучення з шоуменом, повідомляє Politeka.net. Жінка звинуватила чоловіка в домашньому насильстві, а в нових відео в Instagram показала свої синці, які були зняті раніше.

"Всім його захисницям та їхнім дочкам бажаю від душі такого «золотого» чоловіка🙏 🏻❤️", - написала Юлія.