Відомий ведучий Григорій Решетник показав миле фото з чарівною дружиною Христиною

Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий, ведучий шоу "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу шоумен виклав у своєму мікроблозі чарівний кадр, на якому позує разом з красунею-дружиною Христиною.

Як видно, парочка відображена на темному тлі, вони стоять особами один до одного і обіймаються. Перед камерою Григорій з'явився в сірих джинсах і сорочці, поверх якої накинув чорний піджак. Христина позує поруч з чоловіком в облягаючому чорному платті, яке красиво підкреслило струнку фігуру, і це після народження трьох дітей.

Користувачі тут же почали обговорювати чарівне фото закоханої пари: "Ох, яка гарна пара, очей не відвести", "Дуже милі", "Красива пара", "Які улюблені", "Ви чудова пара, Гриша і Христина", "Красиві", "Такі класні", "Чарівні", "Неймовірні", "Ідеальні".

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