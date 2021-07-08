Відома співачка Камалія показала в соцмережі чарівне фото з чоловіком і доньками
Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Камалія, яку називають найбагатшою в Україні, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка поділилася чарівним кадром з чоловіком і дітьми, який приурочила до Дня сім'ї, який 8 липня відзначають в Україні.
На знімку Камалія зі своїми рідними відображені в розкішному авто. Ошатні і щасливі батьки тримають на руках милих дочок-близнючок в однакових світлих платтячках. Всі мило посміхаються в камеру, схоже, у них в родині панує повна гармонія.
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У підписі до фотографії Камалія написала: "Впевнена, найголовніше для кожної людини - міцна, дружна сім'я! Це тил, відрада, місце, де живе душа. Друзі, вітаю вас з Днем сім'ї!". А користувачі почали коментувати знімок, приєднуючись до привітань.
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