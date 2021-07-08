Молода співачка Еліна Іващенко здорово прославилася після презентації спільного хіта з Олегом Винником

Як повідомляє Politeka.net, молода співачка Еліна Іващенко, яка нещодавно представила спільний хіт з Виконавцем Олегом Винником, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу дівчина просто вразила шанувальників пікантною витівкою - вона блиснула пружним декольте.

На новій фотографії Еліна з'явилася в цікавій локації і незвичайному образі. Скромна дівчина цього разу здивувала пікантною витівкою - показала розкішне пружне декольте. На знімку вона позує в яскравому жовтому піджаку нарозхрист, під яким у неї чорний топ, який підкреслює бюст. Волосся артистки зібране в елегантну зачіску, а на обличчі яскравий макіяж.

Шанувальники в захваті від нового образу Іващенка, дівчину засипають компліментами в коментарях: "Красуня"," Образ вогонь", "Bella", "Вау, мейк супер!", "Однозначно дивлюся на цю прекрасну салатову лінію над століттям", "Красива".

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