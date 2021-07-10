Обраниця "Холостяка 11" Михайла Заливако Анна Богдан, разом з якою вони живуть після фіналу, вирішила допомогти своїм фанаткам

Так, 28-річна дівчина поділилася своїм методом схуднення. Як відомо, Анна набрала зайвої ваги після розлучення з першим чоловіком. Але за короткий період їй вдалося позбутися 16 кілограм. Цим дівчина завоювала повагу публіки, і тепер фанатки просять її розповісти про те, як їй вдалося схуднути.

У новому пості в себе в Instagram Богдан детально описала свою дієту, передає Politeka.net. Кохана Заливако супроводила текст яскравим фото, де постала в незвичайній сукні, верх якої нагадував морські раковини, а низ - хвіст русалки. При цьому можна розгледіти стрункий силует, яким дівчина безсоромно хвалиться.

Богдан перерахувала, які продукти впливають на фігуру, зазначивши головне правило: необов'язково відмовлятися від усього, якщо вже сильно важко - можна просто зменшити обсяги споживаного.

солодке - цукор, тортики, тістечка, печиво і т.д. Я наприклад, відмовилася від цукру в чаї і кави.

алкоголь, особливо пиво. Можна келишок білого-сухого вина, але не пляшку😅

смажені продукти, особливо м'ясо, копченості, фастфуди

вироби з тіста

консервовані продукти

будь-які види газованої води

солона/гостра їжа

Також Анна дала кілька порад, як "некорисне" перетворити на "корисне". Зокрема, куряче філе краще відварити, а не смажити до золотистої скоринки.

"Їжте побільше салатиків, особливо зараз сезон (взимку квашену капусту). І ще найважливіше! Потрібно пити воду! Без газів, просту воду, можна з лимончиком", - повідомила переможниця "Холостяка".

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