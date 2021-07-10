Ведуча Катя Осадча, яка завжди відрізнялася стрункими формами, показала, як виглядає тепер

Як відомо, 37-річна зірка скоро втретє стане мамою. Спочатку Катя приховувала те, що при надії, але зараз, коли животик вже помітний неозброєним оком, розслабилася і отримує задоволення від вагітності.

Осадча поки не покинула роботу, продовжуючи радувати фанатів свіжими випусками своєї програми "Світське життя". Незважаючи на завантаженість, ведуча встигає приділити час собі, відпочити, виїхати на природу.

Так, в нових "сторіз" в Instagram Катя показала, як релаксує на березі річки, передає Politeka.net. Зірка була в смугастому роздільному купальнику, судячи з кадрів. І хоч вона не показувала повністю свою фігуру, але тим не менше на кадрах можна розгледіти злегка "розповнілий" силует.

"Попливли", - підписала вона кадри.

При цьому Осадча захоплювалася на камеру навколишньою природою, відображенням хмар і лататтям у воді. Дикий пляж, на якому вона відпочивала, був настільки тихим, безлюдним і відокремленим, що здавалося, ніби він її "особистий".

"Як красиво", - прокоментувала вона й похлюпала ніжками біля кромки річки.

Після короткої перерви Осадча повернулася на роботу - зараз вона веде зйомки на фестивалі Atlas Weekend в Києві.

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