Співачка Еліна Іващенко, яка заспівала в дуеті з Олегом Винником, з'явилася в компанії сина Віктора Павліка
19-річна виконавиця завоювала популярність після перемоги на шоу "Х-Фактор", пише Politeka.net. Висхідна зірка продовжує вести активну творчу діяльність, зокрема нещодавно виконавши хіт "Діаманти" в дуеті з Олегом Винником.
У нових сторіс Instagram артистка показала, що взяла участь у нових масштабних зйомках, де зустрілася з сином українського виконавця Віктора Павлика, Олександром.
"Друзі, хочу вас познайомити з однією дівчиною. Я все життя мріяв з нею познайомитися, я вперше з нею зустрічаюся на будь-якому майданчику. Звичайно, це Еліна Іващенко", - вимовив Олександр, записуючи сторіс у себе, обидва посміхалися і поцілувалися в щоку.
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"Така сім'я, вже давно", - зважився на гучну заяву син Павлика, а сценічна подруга Винника додала: "Творча".
Зазначимо, Олександр Павлик - старший син Віктора Павлика. Чоловік пішов по стопах батька, будуючи співочу кар'єру.
Примітно, що Олександр брав участь у проекті "Х-Фактор, з якого і почався його творчий шлях.
Примітно, що артист поєднує кар'єру артиста і спорт, яким займається з шести років. Олександр захоплювався різними видами спорту: футбол і бокс.
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