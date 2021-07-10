Ведучий Катя Осадча влаштувала фотосесію в українському Провансі
Як передає Politeka.net, новими знімками знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Катя Осадча чекає третю дитину, але продовжує працювати попри вагітність. У щільному графіку дружина Юрія Горбунова все-таки знайшла час і для відпочинку - телеведуча вирушила на полунично-лавандову ферму.
"Якщо не в Прованс за лавандою, то в передмістя Києва :) майже середина літа, а ще так багато не охоплених літніх розваг, сап борди ще в коморі, хоча з балансом зараз будуть проблеми", - поділилася телеведуча.
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Шанувальники були захоплені знімками Катерини.
"Катінька, як вам пасує бути в положенні. Завжди милуюся!", "Шикарна Катерина"," як красиво"," Катюша, ви супер " - писали під постом Осадчої.
Нагадаємо, що Катя Осадча народила Юрію Горбунову сина 18 лютого 2017 року. За пару тижнів до цього вони офіційно стали чоловіком і дружиною, хоча до цього були разом і приховували відносини майже три роки.
Іван - друга дитина Каті і перша - для Юрія. У Осадчої також є старший син Ілля від першого шлюбу.
Нагадаємо, вагітна Осадча похвалилася відпочинком у дворі свого розкішного особняка.
Як повідомляла Politeka, вагітна Катя Осадча і Горбунов зачарували романтикою на красивій яхті.
Також Politeka писала, що вагітна Осадча засвітила свій шикарний басейн і особняк по сусідству з Каменських.