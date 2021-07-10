Артистка показала себе такою, яка є

Українська співачка MARUV (Анна Корсун) показала свого улюбленця

Артистку полюбили глядачі не тільки за талант і хіти, але також за добре серце, повідомляє Politeka.net. Співачка неодноразово допомагала притулкам, а також сама завела собі вихованця.

Красуня показала пухнастого улюбленця на одних з нових фото в Instagram. Чотирилапого вихованця красуня назвала Ізольдою. Анна притиснула собачку до себе і посміхалася.

Примітно, що MARUV була без макіяжу, вона одягла солом'яний капелюшок і чорну сорочку. Кадри вийшли дуже позитивними.

"Моя солодка намистинка", - написала Корсун.

За 10 годин публікація зібрала понад 18 тисяч лайків і багато коментарів.

"Краса!!!!! Любов до тварин завжди характеризує людину ! 💃 ", "Красунечка пиріжок з бусинкою👏 😍", "яка Приголомшлива маruv❤️🔥 🙌", " Анюта твій голос це щось!! Ти така земна, натуральна! Мій спотифай, тільки твій!! Спасибі рідна за твій образ! Кайф дивитися, кайф Слухати!!", "Няшки-милашки😍 🐶", "прекрасна!!!!!!!! Обожнюю тебе!!!!!",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, MARUV в одному з інтерв'ю розповіла, що в майбутньому, коли постаріє, хоче займатися і далі творчістю, а також вона хоче присвячувати час науці, благодійності, а також подорожам.

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