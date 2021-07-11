Ведучий шоу "Холостяк" Григорії Решетник, насолоджується вихідними в колі найближчих
Як повідомляє Politeka.net, телеведучий зі своєю красунею дружиною Христиною відвідали дитячий захід, а спільний знімок Григорій виклав на особистій сторінці в Instagram.
Решетник був зачарований своєю дружиною, він назвав її цукеркою, так як Христина обрала сукню в зефірному виконанні.
Багатодітна мама вибрала дизайнерське плаття пудрового кольору в горох, оброблене оборками. Наряд був приталеним. Оборки і пишний рукав надали образу особливу чарівність.
Модну сукню жінка поєднала з блакитною сумкою, білими кедами, а волосся заколола в тугий пучок на маківці.
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Оскільки плаття було короткими, то добре підкреслило довгі стрункі ноги матері трьох дітей.
"Моя цукерка карамелька і чупа-чупс», - жартівливо підписав Григорій.
Фолловери прийшли в захват.
"Дуже красива сім'я.😍😍😍",
"Я в захваті від стилю",
"Чудовий пара😍 завше піднімати мене настрій❤️Вашим позитив, заряджати :)"
Раніше ми писали, що Христина Решетник вже хвалилася своїм зефірним вбранням.
Нагадаємо, що ведучий " Холостяка "Решетник убив образом ідеального чоловіка:"вишуканий Гриша".
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