Ведучий шоу "Холостяк" Григорії Решетник, насолоджується вихідними в колі найближчих

Як повідомляє Politeka.net, телеведучий зі своєю красунею дружиною Христиною відвідали дитячий захід, а спільний знімок Григорій виклав на особистій сторінці в Instagram.

Решетник був зачарований своєю дружиною, він назвав її цукеркою, так як Христина обрала сукню в зефірному виконанні.

Багатодітна мама вибрала дизайнерське плаття пудрового кольору в горох, оброблене оборками. Наряд був приталеним. Оборки і пишний рукав надали образу особливу чарівність.

Модну сукню жінка поєднала з блакитною сумкою, білими кедами, а волосся заколола в тугий пучок на маківці.

Оскільки плаття було короткими, то добре підкреслило довгі стрункі ноги матері трьох дітей.

"Моя цукерка карамелька і чупа-чупс», - жартівливо підписав Григорій.

Фолловери прийшли в захват.

"Дуже красива сім'я.😍😍😍",

"Я в захваті від стилю",

"Чудовий пара😍 завше піднімати мене настрій❤️Вашим позитив, заряджати :)"

Раніше ми писали, що Христина Решетник вже хвалилася своїм зефірним вбранням.

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