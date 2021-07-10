Співачка Джамала цього року відсвяткувала з чоловіком лляне весілля
Так, 2017-й став дуже насиченим роком для зірки - перемога на "Євробаченні" та власне весілля. Її обранцем став економіст і підприємець Бекір Сулейманов, який молодший за свою кохану на 8 років.
Пара встигла обзавеститсь двома дітьми. Старший син народився в 2018 році й отримав татарське ім'я Емір-Рахман. А влітку 2020 року на світ з'явився його братик, якого назвали Селім-Гірай.
Про чоловіка Джамали відомо небагато. Тільки те, що він є кримським татарином і народився в Сімферополі. Здобувши освіту в КНУ імені Тараса Шевченка і закінчивши курси в Київській школі економіки, зараз працює економістом, а також бере участь у соціально-політичних проектах з вирішення проблем кримськотатарської молоді.
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Джамала любить хвалитися сімейною ідилією в соцмережі. У своєму новому пості в Instagram співачка показала синів, що підросли, і чоловіка-красеня, передає Politeka.net. Виявляється, вони стали героями обкладинки відомого глянцю.
"Розшукується новий номер @viva_ukraine_magazine 😂 😂 😂 головні герої обкладинки хочуть мати пару примірників для близьких і рідних 😜 насправді ми в захваті! За кілька днів майже розкуплено багатотисячний тираж! Обожнюю, ви - найкращі ❤️", - йдеться в підписі.
Фанати артистки бурхливо коментують подію: "Красиві і щасливі🔥"; "Які чудові фото 😍❤️"; "❤️❤️ гей гей, невже і мені не залишилося??"
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