Модель Даша Хлистун, яка народила нещодавно "Холостяку 10" Максу Михайлюку доньку, здивувала одкровенням

35-річний Макс і його 25-річна кохана разом вже близько року. Парочка почала зустрічатися практично відразу після фіналу, а з переможницею шоу, Дашею Ульяновою, як відомо, у "Холостяка" нічого не склалося.

Михайлюк з Хлистун дуже швидко з'їхалися і через кілька місяців стало відомо про вагітність дівчини. У Мережі її стали називати ніяк інакше, як "дружиною Холостяка". Однак, весь цей час, виявляється, парочка була не розписана.

дар'я хлистун, Макс Михайлюк

Михайлюк вирішив змінити цю ситуацію і зробив важливий крок у житті.

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Даша розповіла у себе в Instagram, як поставилася до раптових змін, передає Politeka.net.

"Їхала я, значить, реєструвати дитину, за підсумком вийшла заміж 😅 💍 Мисим вирішив сюрпризом зробити все 🥰 а я без найменших здогадок взагалі 🙈 хоча були моменти, де можна було здогадатися. Ось що значить втратила пильність 😂 але зате сюрприз вдався ❤️", - поділилася дівчина.

На кадрах наречена постала в міні-сукні вільного крою, а наречений - в джинсових шортах і білій футболці.

Користувачі кинулися вітати пару і коментувати подію:

"Це чудово❤️"

"Ви дуже красива пара, щастя вам і доньці❤️"

"Вітаю! 🙌❤️😍 А як же весілля?! ("

"Ого❤️ ❤ ️ вітаю вас. Тепер офіційно чоловік і дружина😍 😍 Максим ваш молодець👏"

"Як мило і оригінально 😍 так по-справжньому ❤️"

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Михайлюка в сукні з розрізом приголомшила зізнанням.

Як повідомляла Politeka, дружина "Холостяка" Михайлюка показала, якою була до пологів і не стримала емоцій.

Також Politeka писала, що дружина "Холостяка" Михайлюка приголомшила фігурою через 2 місяці після пологів.