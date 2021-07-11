Українська ведуча Катя Осадча, яка зараз чекає дитину, показала
Як відомо, зараз шоувумен готується до появи на світ своєї третьої дитини. При цьому Осадча продовжує активно працювати. На нових кадрах в сторіс свого Instagram, телеведуча показала, що вирушила у відрядження до Одеси, пише Politeka.net.
Там Осадча відвідала святкування 20-річчя популярного місцевого клубу.
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Не зупинило телеведучу навіть те, що захід відбувався вночі.
"Опівнічна робота", - написала Катя.
Телеведуча поділилася кадрами з заходу.
Також Осадча показала фото з відомим французьким діджеєм Девідом Геттою.
Зйомки у Осадчої закінчилися вже під ранок.
"Все, сили закінчилися. Добраніч", - написала телеведуча о 3.45.
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