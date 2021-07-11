Українська ведуча Катя Осадча, яка зараз чекає дитину, показала

Як відомо, зараз шоувумен готується до появи на світ своєї третьої дитини. При цьому Осадча продовжує активно працювати. На нових кадрах в сторіс свого Instagram, телеведуча показала, що вирушила у відрядження до Одеси, пише Politeka.net.

Там Осадча відвідала святкування 20-річчя популярного місцевого клубу.

Не зупинило телеведучу навіть те, що захід відбувався вночі.

"Опівнічна робота", - написала Катя.

Телеведуча поділилася кадрами з заходу.

Також Осадча показала фото з відомим французьким діджеєм Девідом Геттою.

Зйомки у Осадчої закінчилися вже під ранок.

"Все, сили закінчилися. Добраніч", - написала телеведуча о 3.45.

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