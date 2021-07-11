Українська співачка Джамала показала синів, що підросли

Як повідомляє Politeka.net, Джамала часто балує шанувальників сімейними фото і відео, адже вони обожнюють спостерігати за зірковою мамою і її милими синочками – Емір-Рахманом і Селім Гіраєм.

Артистка вирішила показати сімейні кадри в Instagram-Stories і розсекретити улюблене місце, де провела вихідні c синами і відчуває себе розслаблено.

Вона опублікувала яскраві кадри, де показала, як проводить час в басейні, який побачив чимало знакових моментів з життя зоряної сім'ї.

Там зіркова мама з малюками вдосталь поплавали і позасмагали на сонечку. Старший син Джамали пограв з водним пістолетом, обстрілявши водою свою маму. А молодший почав вчитися плавати.

Джамала на кадрах позує без косметики в червоному купальнику. Вона загоряє в мереживний тіні, доповнивши свій лук стильними аксесуарами.

Шанувальникам Джамали завжди подобаються сімейний затишок і тепло, яким вона обдаровує їх, показуючи повні любові сімейні кадри: "Яка ви - справжня, тепла і людяна! Щастя Вам і вашій родині!", "Ви розумничка. Красуня", "Дуже душевно і затишно", "ви дуже красива жінка з милими синочками".

Нагадаємо, Джамала похвалилася підрослими дітьми і коханим чоловіком.

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