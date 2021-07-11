Головний тренер української збірної з футболу Андрій Шевченко розповів про своє майбутнє
Колишній футболіст Андрій Шевченко прийняв участь в італійському шоу Calciomercato L Originale.
За словами тренера української команди, йому приємно знаходиться в Римі, а також подякував італійських уболівальників за підтримку і висловився про своє майбутнє, пише Milan Reports.
Як зазначив Шевченко, він би хотів залишитися тренером якогось клубу. Спортсмен підкреслив, що п'ять років присвятив роботі з українською національною командою, а після "Євро-2021" йому потрібно все обміркувати і оцінити перспективи.
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"Я б хотів тренувати клуб. Ви бачили добру версію Шевченка. Злу краще не знати (сміється). На цій роботі іноді потрібно бути таким", - поділився тренер.
Шевченко повідомив, що в роботі зі збірною його надихали великі майстри Валерій Лобановський, Карло Анчелотті, Жозе Моуріньо. За його словами, це великі тренери, які багато виграли.
Зазначимо, минулого року Андрій Шевченко продовжив контракт зі збірною України з футболу до кінця 2022-го. Під його керівництвом Україна вийшла у фінальну стадію чемпіонату Європи-2020.
Хоча наша команда програла Англії, дійшовши до 1/4 фіналу, це все одно вважається досягненням.
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