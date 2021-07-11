Старша дочка телеведучої Ольги Фреймут поділилася своїми переживаннями

Злата Мітчел написала про це на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

"Здається, що насправді неможливо бути тим, ким хочеш. Це страшно. Завжди здається, що потрібно залишатися на межі. Танцюйте, але не надто багато, щоб підприємець залишався частиною арт-бізнесу, залишався творчим, але завжди політичним. Мета полягає в тому, щоб знайти середню частину і врівноважити " хто " в вас і де ви хоче опинитися. Вам потрібно знати, як продавати. Хоча ми думаємо, що живемо в ліберальному суспільстві, на жаль, це не так. Всі ми боремося з соціальними аспектами того, ким ми є, прагнучи до рівності», - написала вона.

Злата також дала пораду тим, хто хоче досягти успіху в кар'єрі.

«В першу чергу дізнайтеся, як бути незабутньою людиною, і кар'єра злетить, якщо ви будете дотримуватися своїх моральних принципів і наполегливо працюєте», - написала вона.

Філософські роздуми дівчина супроводила відео, як вона плаває в басейні.

Також Злата згадала про свій переїзд в серпні.

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