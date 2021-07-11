Вітчизняна виконавиця Камалія, яку називають найбагатшою українською співачкою, показала свій виступ на міжнародному фестивалі

Як пише Politeka.net, Камалія називають найбагатшою українською співачкою, так як красуня вийшла заміж за пакистанського мільярдера. Красуня встигла йому народити двох дочок, але це не заважає співачці займатися кар'єрою і розвивати свій блог в Instagram.

На кадрах, які Камалія опублікувала в Instagram, красуня виступає на міжнародному фестивалі бардівської, авторської пісні. Дівчина була в шикарній сукні і радувала своєю фігурою і голосом.

"Ефір від 10.07.21

Мої земляки запросили мене заспівати на щорічному Міжнародному фестивалі авторської, бардівської пісні. Чудовий вийшов вечір", - написала Камалія.

Фанати подивилися ролик більше 2 тисяч разів і написали коментарі:

"Молодець, красуня, талант, браво", " розумниця, красуня талановита!Виступ клас!!", "Боже.️ Камалія почала співати...у мене мурашки по тілу...Ось, що значить талановита і щира, любляча і ніжна ДУША".

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