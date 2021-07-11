Переможниця шоу "Танці з зірками Ілона Гвоздьова показала кумедне відео своїх танців з дівчатами

Як повідомляє Politeka.net, відома українська хореограф і багаторазова учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова часто радує шанувальників яскравими фото і відео у своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в мережу запальне відео свого танцю з гарячими дівчатами прямо на баскетбольному майданчику.

На кадрах Ілона в яскравому літньому вбранні енергійно танцює з двома дівчатами під ритмічну музику. Всі троє повторюють однакові рухи, створюючи незвичайний Синхронний танець, і при цьому вони виглядають абсолютно щасливими.

У підписі до фото Гвоздьова написала: "Наш танцювальний табір підійшов до кінця, але як сказала моя Юля, контенту вистачить до кінця літа. Дякую моїй чудовій команді та дітям @gvozdeva.dance.complex за любов, віддачу, позитив, не знаю як контенту, але емоцій позитивних точно вистачить! І цей танець ми присвячуємо всім вам від щирого серця. Танцюйте під улюблені треки цього літа і заряджайте всіх любов'ю, позитивом і крутою енергетикою".

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