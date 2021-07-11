Дружина українського хореографа Влада Ями з "Танців з зірками" Лілія показала, як проводить час у Греції
Як пише Politeka.net, Лілія з Владом більше 10 років разом, хоча тільки в 2015 році офіційно оформили відносини. У пари є син Леон, якому ями не так давно перестали ховати обличчя. І ось, вчора, у Влада було День народження, тому сім'я вирушила на відпочинок до Греції. Лілія і Влад відразу почали хвалитися своєю відпусткою, публікуючи кадри в Instagram.
На нових кадрах, які Лілія опублікувала в Instagram, красуня гуляла біля басейну. Дівчина була в купальнику, знімаючи себе на телефон. Красуня зробила селфі зверху, демонструючи розкішну засмагу і чарівну посмішку, від якої дружина Влада аж закрила очі.
Орбакайте показала, копією кого росте внучка Пугачової: "Не в бабусю, і не в маму"
Життя відомого українського журналіста трагічно обірвалося у Франції: що відомо
Тіло зірки популярного телешоу знайшли під вікнами будинку, йому було всього 28 років: трагічні деталі
Українцям розповіли, як отримати субсидії відразу за два місяці: "До кінця поточного тижня..."
Шоптенко зізналася, чому після дуету з Винником більше не вийде на паркет "Танців з зірками": "Відчуваю себе..."
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій, куди Лілія викинула знімки.
Нагадаємо, роздягнена дружина Влада Ями з "Танців з зірками" показала, як непристойно щаслива поруч з чоловіком
А ще Politeka писала, що Влад Яма з "Танців з зірками" з дружиною потрапили під удар стихії прямо на трасі, кадри
Також Politeka повідомляла, що дружина Влада Ями з "Танців з зірками" прийшла на зйомки в міні і на шпильках