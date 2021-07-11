Дружина українського хореографа Влада Ями з "Танців з зірками" Лілія показала, як проводить час у Греції

Як пише Politeka.net, Лілія з Владом більше 10 років разом, хоча тільки в 2015 році офіційно оформили відносини. У пари є син Леон, якому ями не так давно перестали ховати обличчя. І ось, вчора, у Влада було День народження, тому сім'я вирушила на відпочинок до Греції. Лілія і Влад відразу почали хвалитися своєю відпусткою, публікуючи кадри в Instagram.

На нових кадрах, які Лілія опублікувала в Instagram, красуня гуляла біля басейну. Дівчина була в купальнику, знімаючи себе на телефон. Красуня зробила селфі зверху, демонструючи розкішну засмагу і чарівну посмішку, від якої дружина Влада аж закрила очі.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій, куди Лілія викинула знімки.

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