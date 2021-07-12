Телеведуча Лідія Таран збентежила новими кадрами з клініки
Так, 43-річна зірка телеекранів поділилася враженнями про наркоз і розповіла про важливість стежити за своїм здоров'ям. Таран опублікувала відповідні "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.
"Ну що, довго думала, як провести сьогоднішній ранок... і вирішила провести його в клініці", - з іронією зазначила Лідія, поставши на лікарняному ліжку.
Які саме проблеми зі здоров'ям у неї були, ведуча вирішила зберегти в таємниці, але повідомила, що зараз відчуває себе чудово.
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"У Києві купа нових хороших клінік, а наркоз, скажу я вам, - пісня, як на морі побувала... Класно, втратила 2 кг ваги... Відчуваю себе добре. Тепер, нарешті, можу випити кави", - поділилася вона й в наступних "сторіз" постала вже вдома за чашкою гарячого напою.
"Знаєте, який кайф пити каву вдома, коли офіційно дозволили... яке це задоволення, яке щастя. Люди, будьте здорові і нехай нам нічого не забороняють, щоб нам можна було робити все, що ми захочемо. Здоров'я нам!",- звернулася Лідія до українців.
Таран, як відомо, починала свою кар'єру на радіо, але справжню популярність отримала завдяки телебаченню. Шість років зірка пропрацювала на "Новому каналі" і вела такі програми, як "Репортер", "Гордість", "Підйом" і "Гол". Потім Таран перейшла на "5 канал", де вела "Час новин". З 2009 року вона ведуча на "1+1" ("Я люблю Україну", "Сніданок з 1+1", ТСН) і "2+2" ("ПроФутбол").
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