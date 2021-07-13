У мережі влаштували битву образів Тіни Кароль і Майлі Сайрус в однакових боді

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Тіна Кароль з'явилася на публіці в спокусливому боді, і як виявилося, точно в такому ж вбранні від того ж дизайнера публічно з'являлася і американська поп-діва Майлі Сайрус. На фан-сторінці в Instagram, присвяченій Кароль, опублікували відео, в якому порівняли образи зірок.

На кадрах видно, що обидві зірки і Тіни і Майлі вийшли на сцену в однакових відвертих боді з блискучими елементами і прозорими ставками. Різниця лише в тому, що в української співачки під боді темні колготки, а в американської – тілесні. Фанатам запропонували оцінити, кому цей образ йде більше, і треба сказати, що деякі звинуватили Кароль в плагіаті.

"Тіна злизала всі образи американських попзірок. Раніше була в захваті від неї, а зараз якось все загубилося", "Люблю Майлі, але на тіні крутіше", "Не, ну тут все зрозуміло, звичайно ж Тінка", "Вони всі один в одного злизують, так що все ок", "Самі не можуть придумати для Тіни найкраще? Або тільки вміють тирити ідеї в інших артистів", "Тіні він йде на багато більше!", "Взагалі це плагіат", - пишуть в коментарях до відео.

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