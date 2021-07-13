Ведуча Леся Нікітюк виявляється сповнена сюрпризів і нерозкритих талантів

33-річна зірка раніше вже пробувала себе в ролі співачки, випустивши дві пісні (одна з них стала саунд-треком її авторської програми "Lе маршрутка"). Композиції для неї написав відомий український продюсер Руслан Квінта. Днями він зізнався, що "насолоджується" талантом Лесі. Мова про це зайшла в програмі "Відверто.LIVE" з Тетяною Гончаровою, передає Politeka.net.

"Леся Нікітюк мене просила про пісню десь півроку... Я дивився її пілотні випуски, насолоджувався...", - заявив Квінта.

"Серйозно насолоджувався?", - трохи зі скепсисом перепитала його ведуча.

"Ну, звичайно... я був дуже здивований... І коли ми з нею працювали на проєкті "Маскарад" в минулому році, вона співала "Toxic" - я тобі скажу, Брітні Спірс курить. Вона дуже талановита дівчинка, дуже. Зараз я написав ще одну пісню, захотілося написати їй...", - підсумував продюсер.

Нікітюк відреагувала на похвали Квінти, виставивши фрагменти з його інтерв'ю у своїх "сторіз" в Instagram.

"Спасибі, братик😘", - написала вона , а потім додала (там, де він порівняв її зі Спірс), - "Зрозуміли?"

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