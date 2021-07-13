Фанати "відкопали" незвичайне фото Софії Ротару з уловом на Мальдівах

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій Софії Ротару, опублікували несподіване фото зірки зі щедрим уловом. На знімку щаслива і засмагла Софія Михайлівна позує на нічному причалі, а поруч з нею лежить кілька великих рибин.

Як видно, перед камерою співачка з'явилася в легкому пляжному образі - на ній короткі чорні шорти і світла футболка, на голові кумедна кепка, а на обличчі сонцезахисні окуляри і мила посмішка. У коментарях з'ясувалося, що знімок був зроблений під час відпочинку Ротару на Мальдівах у 2012 році.

"Вау", "Ого, ого-го", "Краса", "Супер!", "Який шикарний улов", "Моя дорога, їжте рибу і живіть вічно, люблю вас дуже", "Ви, як завжди, на висоті у всьому! Вам браво!", "Софія Михайлівна вітаю Вас з Днем рибалки", "Рибачка Соня", "Прекрасна фея. Почастуй рибкою. Милий друг", "Я не впізнала Софію Михайлівну в ролі рибалки", "Де і коли зроблено фото?", "Мальдіви, 2012", - пишуть в коментарях до фото Ротару.

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