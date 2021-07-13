Колишня дружина репера Потапа продюсер Ірина Горова захопила підкачаними формами
43-річна красуня засвітилася в "сторіз" в Instagram своєї доньки. Так, 24-річна прийомна дочка Потапа, Наташа, показала в мікроблозі, як вони з мамою рятуються від літньої спеки в басейні, передає Politeka.net.
Не секрет, що Ірина і її дочка - подружки. Вони дуже близькі, тому красиві фото в купальнику вже як сімейна традиція.
Спочатку Наташа похвалилася, як виглядає її мама. Остання, в жовтому мікро-бікіні, плавно продефілювала, показавши всі достоїнства своєї спортивної фігури.
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"Моя мама народила мене в 19 років і подивіться, яка вона гаряча🥵", - підписала кадри Наташа.
Далі падчерка Потапа й сама покуражилася перед камерою, будучи в рожевому купальнику.
Як відомо, ще недавно вона скаржилася на негарну фігуру. Але в один прекрасний момент Наташа вирішила взяти ситуацію під контроль: почала активно займатися спортом і худнути. Тепер вона із задоволенням демонструє плоди своїх походів у спортзал.
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