Колишня дружина репера Потапа продюсер Ірина Горова захопила підкачаними формами

43-річна красуня засвітилася в "сторіз" в Instagram своєї доньки. Так, 24-річна прийомна дочка Потапа, Наташа, показала в мікроблозі, як вони з мамою рятуються від літньої спеки в басейні, передає Politeka.net.

Не секрет, що Ірина і її дочка - подружки. Вони дуже близькі, тому красиві фото в купальнику вже як сімейна традиція.

Спочатку Наташа похвалилася, як виглядає її мама. Остання, в жовтому мікро-бікіні, плавно продефілювала, показавши всі достоїнства своєї спортивної фігури.

"Моя мама народила мене в 19 років і подивіться, яка вона гаряча🥵", - підписала кадри Наташа.

Далі падчерка Потапа й сама покуражилася перед камерою, будучи в рожевому купальнику.

Як відомо, ще недавно вона скаржилася на негарну фігуру. Але в один прекрасний момент Наташа вирішила взяти ситуацію під контроль: почала активно займатися спортом і худнути. Тепер вона із задоволенням демонструє плоди своїх походів у спортзал.

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