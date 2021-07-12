Відома українська співачка SLAVIA (Ярослава Хома), колишня дружина DZIDZIO (Михайло Хома), показала себе і похвалилася виглядом
Як пише Politeka.net, Ярослава та Михайло офіційно оформили свої стосунки ще у 2013 році. Але нещодавно пара прийняла рішення розлучитися. Красуня зараз займається творчістю, розвиваючи себе під псевдонімом SLAVIA, а також активно веде соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторіс Ярослава показала розкішний Захід. Після цього Хома вже знімала себе, розповівши про свої уподобання:
"Сонечко сховалося і легше стало. Більше люблю Світанок".
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На кадрах красуня була з пов'язкою на голові і в білій футболці. Волосся дівчина вирішила залишити розпущеним, знімаючи саму себе на камеру.
"Що ти любиш більше?",- запитала Ярослава.
Захід сонця або Схід Сонця", - запропонувала варіанти Ярослава в сторіс Instagram.
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