Відома українська співачка SLAVIA (Ярослава Хома), колишня дружина DZIDZIO (Михайло Хома), показала себе і похвалилася виглядом

Як пише Politeka.net, Ярослава та Михайло офіційно оформили свої стосунки ще у 2013 році. Але нещодавно пара прийняла рішення розлучитися. Красуня зараз займається творчістю, розвиваючи себе під псевдонімом SLAVIA, а також активно веде соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Ярослава показала розкішний Захід. Після цього Хома вже знімала себе, розповівши про свої уподобання:

"Сонечко сховалося і легше стало. Більше люблю Світанок".

На кадрах красуня була з пов'язкою на голові і в білій футболці. Волосся дівчина вирішила залишити розпущеним, знімаючи саму себе на камеру.

"Що ти любиш більше?",- запитала Ярослава.

Захід сонця або Схід Сонця", - запропонувала варіанти Ярослава в сторіс Instagram.

На другому сторі дівчина показала, як їй пощастило. Їй вдалося знайти" щасливе " пір'їнка.

"Знайшла ще одне пір'їнка на щастя", - сказала SLAVIA.

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