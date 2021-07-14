Шоумен Юрій Горбунов, який готується стати батьком вдруге, довів до сліз зворушливою історією
Як відомо, 50-річний Горбунов і його 37-річна дружина вже виховують 4-річного сина Івана, а зовсім скоро на світ з'явиться ще одна їхня дитина. В програмі "Зе Інтерв'юер" шоумен згадав про переживання, які зазнав під час партнерських пологів з Осадчою чотири роки тому.
"Чувак, у тебе перевернеться світ догори дригом, тому що коли тобі дають на пологах ножиці і ти перерізаєш пуповину, коли ти бачиш, як з'являється на світ твоя дитина... дивишся на це диво, яке кричить, а дружина каже: "Ти бачив? Ти бачив, як це відбувається?"... Тобі кажуть, візьміть його на руки, розмовляйте з ним... Береш на руки, промовляєш: "З днем народження, ми тебе чекали... " - він перестає плакати і починає тебе слухати. Потім плакав я, тому що його на мене поклали, він спав на мені 45 хвилин. А я весь цей час ридав і боявся поворухнутися", - Горбунова захлеснули приємні спогади.
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У той же час шоумен озвучив єдиний, на його думку, недолік партнерських пологів.
"Є один недолік в пологах, в тому, щоб бути присутнім на всьому, що там відбувається. Недолік суттєвий і виражається вже потім. Ти починаєш своїй дружині все прощати, після того, що ти бачив...".
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